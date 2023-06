Taranto: Ore decisive per Boli dell’Empoli

Il mercato del Taranto comincia dagli under. Nelle prossime ore, Eziolino Capuano spera di concretizzare alcune delle trattative avviate nei giorni scorsi. Il tecnico/manager spera di chiudere con l’Empoli il prestito di Jordan Boli, esterno destro classe 2002 con doppio passaporto: francese e ivoriano. In questa stagione, con la maglia dell’Empoli ha collezionato 29 presenze e 3 gol in Primavera 1.

