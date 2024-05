Travolto da un’auto pirata: tragedia nel barese

CONVERSANO (BA) – Un uomo di 60 anni e’ morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Cozze-Conversano, la tragedia è avvenuta la scorsa notte. La vittima sarebbe stata travolta da un Suv che viaggiava in direzione Conversano, si trovava sul ciglio della strada. Si indaga per individuare la persona che si trovava alla guida dell’auto “pirata”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author