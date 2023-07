Casarano, c’è la firma: Beppe Laterza è il nuovo allenatore dei rossazzurri

Il presidente Giampiero Maci lo aveva già anticipato ai nostri microfoni, ma ora non ci sono più dubbi: mister Beppe Laterza è il nuovo allenatore del Casarano. Dopo qualche giorno di formale attesa, è arrivata la firma sul contratto, tanto attesa dai sostenitori delle “serpi”. Il tecnico ex Fasano, Taranto e Monopoli sarà coadiuvato dal proprio storico vice, Giuseppe Lentini. Giovanni Musa sarà invece il preparatore atletico della squadra, mentre Giovanni Indiveri sarà il preparatore dei portieri. Ora non resta che attendere il comunicato stampa ufficiale del club.

Il tecnico fasanese si lega dunque alla società salentina, nella quale sostituirà in panchina di Antonio Foglia Manzillo (che in caso di ripescaggio, ripartirà probabilmente dall’Agropoli). Laterza torna pertanto in Serie D, categoria che ha conquistato con il Fasano e campionato che ha vinto con il Taranto, dopo la breve parentesi che lo ha visto guidare fra i professionisti il Monopoli. Ora ci si potrà concentrare sulla costruzione della rosa, prima di partire per il ritiro di Folla il prossimo 29 luglio.

