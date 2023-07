Casarano: Maci ad Antenna Sud, ‘A giorni annunceremo Laterza’

Incursione negli studi di Antenna Sud di Giampiero Maci, presidente del Casarano. Ospite di Alessandro Zanzico, nel suo intervento il numero uno rossazzurro ha annunciato importanti novità. “Sulla guida tecnica siamo in dirittura d’arrivo: dopo un lungo casting, nei prossimi giorni dovremmo annunciare Giuseppe Laterza. Per quel che riguarda le conferme, non saranno più di 4/5 perché la squadra va svecchiata”.

”Inoltre sono qui perché abbiamo chiuso l’accordo con Antenna Sud: sarà nostro media partner del club. Una buona notizia soprattutto per i nostri tifosi che potranno vedere tutte le partite in trasferta del Casarano. A tal proposito ringrazio l’editore Mino Distante per l’attenzione nei nostri confronti”, conclude il presidente Maci.

