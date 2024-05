Taranto, tifosi: 1.200 biglietti per la sfida di Vicenza

Il Taranto ha annunciato che sono disponibili 1200 biglietti per i sostenitori rossoblù in vista della decisiva partita con il Vicenza, in programma alle 21.00 di sabato 18 maggio allo stadio Romeo Menti. I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita Ticketone e online fino alle ore 19:00 di venerdì 17 maggio, a questo link: https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50150/90600526/lr-vicenza-vs-taranto-play-off-serie-c-now

Dove acquistare i biglietti a Taranto.

I tifosi possono recarsi al Bar Mokambo, in Via Liguria 77, per acquistare i biglietti. I prezzi, inclusi i diritti di prevendita, sono i seguenti: 14,00 euro per il biglietto intero, 10,00 euro per i ridotti under 18, over 60 e donne, e 7,00 euro per i ridotti under 10.

Informazioni importanti per i tifosi rossoblù.

I biglietti non saranno in vendita il giorno della partita. Inoltre, per raggiungere lo stadio Menti si consiglia di dirigersi verso il casello di Vicenza Est, dove sarà attivo un servizio navetta. Coloro che saranno già in città verranno indirizzati verso via Trissino, con possibilità di parcheggio in via Valdagno nei pressi della curva ospiti.

