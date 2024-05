Picerno, Vincenzo Greco: “Non è detto che Longo resti, io lascio solo se…”

“Longo non è detto che rimanga. Chi resta deve avere voglia, amare il progetto e avere i giusti stimoli. Picerno è la mia priorità. Lascerei solo se trovassi le stesse condizioni in un club con progetti più ambiziosi. Il prossimo anno sarà un Girone C ancora più livellato verso l’alto e dobbiamo quindi alzare l’asticella. Abbiamo delle idee sull’identikit del nuovo allenatore e nelle prossime ore valuteremo chi sarà il profilo migliore. Chiunque arriverà a Picerno dovrà soprattutto valorizzare i giovani ed avere gli stimoli giusti per venire al Curcio. Serie B? Non ho mai pensato che il Picerno potesse lottarci”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Az Picerno, Vincenzo Greco, durante la conferenza stampa di bilancio di fine anno.

