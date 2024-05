Vlahovic stende l’Atalanta, Coppa Italia alla Juventus

Un Vlahovic super colpisce l’Atalanta e regala alla Juventus la Coppa Italia numero 15 dopo tre anni senza lampi. Il centravanti serbo approfitta in avvio di una distrazione della difesa bergamasca per infilare Perin. Poi i bianconeri difendono il risultato cercando di colpire in contropiede. Bagarre nel finale: Allegri si infuria contro l’arbitro Maresca e viene espulso. Gasperini perde la prima delle due finali conquistate. Combatte (palo di Lookman), ma resta per ora senza titoli in carriera. A Dublino, nell’ultimo atto dell’Europa League contro il Leverkusen, dovrà fare a meno anche di De Roon infortunato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author