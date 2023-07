Manfredonia, lo stadio Miramare sarà utilizzabile per la prossima Serie D

Lo stadio “Miramare” di Manfredonia sarà utilizzabile per il prossimo campionato di Serie D e già nelle prossime settimane il Manfredonia potrà allenarsi e disputare gare amichevoli in quell’impianto. È questa la sintesi dell’incontro tra il sindaco Gianni Rotice, il presidente della società di gestione dell’impianto Iraldo Collicelli e i tecnici comunali che hanno fatto il punto sulla situazione legata all’agibilità dello stadio. Riunione dalla quale è andato via dopo pochi minuti il presidente del Manfredonia Giuseppe Di Benedetto, che aveva sollevato nei giorni scorsi il problema dello stadio, minacciando anche di non iscrivere la squadra al campionato di serie D se non fossero state risolte le questioni relative alle autorizzazioni entro la fine di giugno. La riunione, anche senza il presidente del Manfredonia, è andata avanti con la novità più importante: lo stadio “Miramare” otterrà l’agibilità entro l’inizio del prossimo campionato. Resta però da capire quali saranno le intenzioni del presidente Di Benedetto.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp