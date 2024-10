Foggia, ds Roma: “Io unico colpevole, rimetto il mandato”

“Rimetto il mio mandato nelle mani del Presidente”. Il ds del Foggia Domenico Roma annuncia le sue dimissioni dopo la sconfitta col Cerignola. “C’è un solo colpevole e sono io che ho fatto la squadra. Chiedo scusa alla proprietà che mi ha messo nelle migliori condizioni per lavorare e alla città per gli errori che ho fatto. In questi casi è importante metterci la faccia e io lo faccio. Oggi abbiamo perso l’ennesima partita. Il calcio è fatto di numeri e i numeri dicono che lottiamo per non retrocedere”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author