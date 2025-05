Giampaolo carica il Lecce: “Equilibrio e intelligenza, ce la giochiamo fino al 95’”

Alla vigilia della sfida salvezza con la Lazio, il tecnico dei giallorossi punta su concentrazione, raziocinio e supporto dei tifosi

Il Lecce è in ritiro a Roma da giovedì per preparare con la massima concentrazione l’ultima e decisiva gara della stagione con la Lazio, in programma alle 20.45 di domenica 25 maggio allo stadio Olimpico. Una sfida delicata per i giallorossi, che si giocano la salvezza all’ultima giornata di campionato. Alla vigilia della partita ha parlato il tecnico Marco Giampaolo, trasmettendo determinazione e fiducia.

“È stata la settimana giusta per preparare una partita molto importante”, ha spiegato sottolineando l’importanza dell’approccio mentale. “Dovremo affrontarla con equilibrio e intelligenza, come già fatto con il Torino. Siamo tutti lì: serve raziocinio, niente favori a nessuno”.

Quanto alla condizione fisica della squadra e alle possibili scelte di formazione, Giampaolo ha fatto il punto: “Pierret ha avuto un sovraccarico muscolare, ma ora è recuperato. Ramadani sta bene e potrà essere una pedina importante a centrocampo. Ci sono tante considerazioni da fare, legate sia allo stato di forma dei ragazzi sia alle caratteristiche degli avversari”.

Sulle opzioni degli esterni e in attacco: “Morente è squalificato, quindi sia Banda che Karlsson troveranno spazio: uno partirà titolare, l’altro subentrerà. È possibile anche la coesistenza tra Krstovic e Rebic, anche se quest’ultimo non ha avuto una settimana brillante”.

Di fronte, una Lazio in corsa per un posto in Europa. “È una squadra forte, ma dobbiamo giocarcela fino al 95’. Pensare a ciò che fanno gli altri è sbagliato. Dobbiamo restare concentrati solo sulla nostra partita”, ha ammonito il tecnico.

Infine, un pensiero per i tifosi, attesi numerosi a Roma: “La trasferta è aperta e ci aspettiamo un settore ospiti pieno. I nostri tifosi sono sempre stati vicini, fondamentali per tutto l’arco della stagione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author