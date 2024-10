Paolucci regala al Cerignola il Derby di Capitanata, 0-1 al Foggia allo “Zac”

Nel gelo di uno “Zaccheria” spento e arrabbiato è ancora il Cerignola a vincere il Derby di Capitanata, Lorenzo Paolucci il protagonista dello scherzetto gialloblù ai cugini rossoneri, nella notte di Halloween finisce 0-1.

Partita poco divertente e molto tesa. Il primo vero squillo giunge soltanto al 27′, Millico col compasso per Murano che in anticipo non ha la freddezza di battere Saracco. La risposta è puntuale, alla mezz’ora Russo pesca Salvemini, De Lucia sporca i guantoni con un bel riflesso. Gara maschia, tanti duelli in mezzo al campo, fino all’intervallo domina l’equilibrio, squadre a riposo senza reti.

Nella ripresa il Cerignola sale in cattedra mettendo in evidenza i freni psicologici di un Foggia bloccato prima mentalmente, poi tatticamente, dallo scossone arrivato dopo la sconfitta contro il Sorrento. Servirà aspettare il 61′, però, per la prima vera occasione: contropiede e superiorità numerica del Cerignola, Tascone poggia a Russo che vede l’inserimento di Ruggiero, sfera deviata e ofantini a un passo dal vantaggio. Servito da Tentardini, il numero dieci gialloblù ci riprova al 65′, ancora una volta senza fortuna.

L’Audace prende campo,al 70′ conquista l’episodio decisivo: incursione di Russo in area, steso da Felicioli, Mastrodomenico non ha dubbi e concede calcio di rigore. Dopo una breve interruzione causata da alcuni raggi laser, Paolucci rimane lucido e spiazza De Lucia sbloccando il derby nel gelo dello “Zaccheria”. Il Foggia prova a reagire ma pecca di foga, l’unico risvolto concreto, infatti, è il rosso diretto a Silvestro, espulso all’86’ dopo un’entrataccia su Paolucci. Piove sul bagnato per i rossoneri, il Cerignola gestisce senza patemi e strappa i tre punti dal capoluogo dauno, sconfitta di misura ma pesantissima per un Foggia che sprofonda e lascia lo “Zaccheria” tra i fischi e gli insulti di un pubblico infuriato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author