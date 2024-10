Taranto, la notte delle streghe e degli incivili: pietre e uova contro bus

TARANTO – Non accennano a placarsi gli episodi di inciviltà a Taranto. Ancora una volta la

follia si traduce in gesti di vandalismo nei confronti dei bus urbani. Un altro episodio, ormai non più tollerabili, si è verificato nel centro del capoluogo ionico, sono state lanciate uova e pietre contro un autobus della linea 1/2 di Kyma Mobilità. L’episodio è avvenuto poco dopo le 19 in via Angeli Custodi, al rione Tamburi a Taranto, nei pressi dell’ex Pibigas.

Proprio per oggi, su sollecitazione dei sindacati, era stato deciso di interrompere in anticipo il trasporto pubblico cittadino, con lo scopo di evitare questi deplorevoli gesti. Serve ono maggiori controlli e pene severissime per fronteggiare il ripetersi di simili episodi.

