Ostuni, anziano trovato morto in casa: è giallo sulle cause

OSTUNI – Il corpo di un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di corso Garibaldi, nel centro storico di Ostuni. Sono stati i vigili del fuoco ad aprire l’appartamento. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia e del medico legale per escludere una eventuale morte violenta. Ad allertare la polizia sono stati i vicini che non vedevano l’anziano da oltre due giorni.

