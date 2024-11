Halloween, vandali in azione a Bari: sassi contro i bus

BARI – Nonostante i divieti e le raccomandazioni del primo cittadino, i vandali non si sono fermati neanche in questa serata di Halloween 2024. Numerosi i bus danneggiati anche in pieno centro, in piazza Moro, capolinea dei mezzi Amtab e zona in cui sostano le pattuglie di esercito e forze dell’ordine.

Pietre e sassi contro il bus 33, in zona San Paolo. I vetri si sono frantumati. Tanta la paura da parte dell’autista e dei presenti sul mezzo. Si registrano danni anche alle linee 13 e 11/. Nel pomeriggio secondo quanto raccontato da un autista gruppi di ragazzini sono stati fermati con uova, sassi e bombe carta.

