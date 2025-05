Torchiarolo, minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvata dai carabinieri

TORCHIAROLO – Minacciava di lanciarsi nel vuoto, ma è stata soccorsa e salvata di carabinieri. Si sono vissuti momenti di paura a Torchiarolo dove, nella mattinata di venerdì, una giovane ragazza aveva manifestato l’intenzione di farla finita. Quando, dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti, i carabinieri sono arrivati, la giovane era posizionata a cavalcioni su un parapetto.

Ancora una volta, a fare la differenza è stata la Centrale operativa del comando provinciale di Brindisi che, riuscendo a mantenere un contatto con la ragazza, presa dalla disperazione, ha permesso ai militari di pattuglia di raggiungere il posto e, quindi, intervenire con prontezza e sensibilità.



Il ringraziamento del Sindaco Elio Ciccarese

“Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità di Torchiarolo, il più sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il tempestivo intervento che ha evitato una tragedia. Un grazie particolare agli operatori della Centrale Operativa di Brindisi e ai militari della Stazione di Torchiarolo per la grande professionalità, sensibilità e umanità dimostrate in una situazione così delicata.

Il loro operato – ha dichiarato il Sindaco Elio Ciccarese – rappresenta l’essenza del servizio pubblico: essere sempre presenti, vicini alle persone, soprattutto nei momenti più difficili. Oggi non abbiamo solo evitato una tragedia, abbiamo dato un segnale forte di vicinanza e di speranza”.

Bene ricordare che, in Italia, diverse associazione forniscono aiuto a chi, non sempre, trova in amici e familiari il necessario supporto per affrontare disagi e preoccupazioni. Fondamentale, in tal senso, il ruolo svolto da Telefono Amico. Tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo possono trovare, in Telefono Amico, qualcuno pronto ad ascoltare. Sul sito, tutte le info utili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author