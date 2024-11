Acquaviva, rogo in appartamento: nessun ferito

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Un incendio è divampato questa mattina intorno alle sei, in

un appartamento al primo piano di un immobile di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Nessuno degli inquilini

ha riportato ferite, ustioni né intossicazioni da fumo. Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti, ha

completamente danneggiato l’abitazione e a scopo precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato. Sul posto

sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che con un’autoscala e un’autobotte hanno spento il rogo. In

salvo anche un cane che si trovava nell’appartamento vicino a quello bruciato: il meticcio si era rifugiato sotto

un letto. I pompieri hanno sentito i suoi lamenti e così, lo hanno recuperato e messo in salvo.

