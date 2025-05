Bari: sostegno alle famiglie benessere dei bambini e ragazzi durante l’estate

Il Comune di Bari ha stanziato fondi per finanziare centri estivi gratuiti destinati ai minori residenti, confermando l’impegno degli anni precedenti (2020-2024) nel supportare le famiglie e la conciliazione tra vita privata e lavoro.

L’amministrazione creerà un “Catalogo comunale dei centri estivi 2025” tramite un apposito avviso. Le risorse stanziate ammontano a 643.950 euro, finanziate attraverso il progetto POC_BA_I.3.1.c.2 e fondi vincolati del Dipartimento per le politiche della famiglia.

L’assessore Vito Lacoppola ha sottolineato il valore educativo e socializzante dei centri estivi, cruciali durante la sospensione delle attività scolastiche e come sostegno per i genitori lavoratori e le famiglie con difficoltà economiche. L’avviso per gli organizzatori dei centri estivi sarà pubblicato a breve, con l’obiettivo di avviare le attività dal 16 giugno.

La delibera comunale stabilisce che ai centri aderenti sarà riconosciuto un contributo massimo di 15mila euro, vincolato all’accoglienza di minori con ISEE fino a 25mila euro (soglia non applicabile ai minori con disabilità). Il contributo settimanale è di 75 euro a minore (150 euro per minori disabili), fino a un massimo di quattro settimane (300 euro/600 euro). Sono previsti specifici rapporti numerici tra personale e minori per garantire la qualità del servizio.

L'iniziativa è volta a sostenere le necessità delle famiglie e il benessere dei bambini e dei ragazzi durante l'estate.



