Bari – Sei spunti per il programma per una città verde, in movimento, policentrica, dei diritti, della casa e universitaria: nel programma di Leccese, ci sono 150 bus green e gratuiti, il raddoppio degli asili nido e quello della dotazione dei posti letto negli studentati.

