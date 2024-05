Italia Viva e Orizzonte Italiano insieme alle Europee

Una delegazione di Orizzonte Italiano, guidata dal segretario nazionale Alessandro Calabrese, ha recentemente incontrato la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, al Senato della Repubblica a Roma.

L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di esplorare le possibilità di una collaborazione nel progetto di Italia Viva, finalizzato al potenziamento di un partito di pensiero moderato, liberale e riformista di centro, orientato al Welfare e alla partecipazione consapevole alla politica, in conformità con l’articolo 49 della Costituzione.

Orizzonte Italiano, riconoscendo nei valori e nelle azioni di Italia Viva un terreno comune, si propone di unirsi al partito per contribuire con responsabilità e senso del dovere al miglioramento della politica, orientandola verso il bene comune.

L’adesione di Orizzonte Italiano a Italia Viva rappresenta un passo significativo nel percorso tracciato da Matteo Renzi per riorganizzare il centro moderato e quello cattolico non confessionale, che da tempo è privo di una rappresentanza politica adeguata.

Italia Viva e Orizzonte Italiano avvieranno un percorso di stretta collaborazione a tutti i livelli al fine di realizzare un progetto incentrato sulle esigenze delle persone. Paita per Italia Viva e Calabrese per Orizzonte Italiano si impegneranno, nei prossimi giorni, a promuovere iniziative a sostegno della lista per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo, con l’obiettivo di cambiare l’Europa e realizzare gli “Stati Uniti d’Europa”, un sogno espresso da Winston Churchill nel dopoguerra.

