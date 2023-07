Taranto: Rinnovo anche per Mastromonaco

In attesa delle prime ufficialità, in casa Taranto si lavora soprattutto sui rinnovi. Dopo Antonini, Ferrara e Loliva, è la volta di Gianluca Mastromonaco. L’esterno rossoblu classe 2000 avrebbe trovato l’accordo per prolungare il contratto, in scadenza nel 2024, fino al 2025. Si attende solo l’ufficialità del club. In rossoblu dalla stagione 2020/21, nel passato campionato è cresciuto molto con Capuano collezionando 37 presenze (di cui 34 da titolare) e 7 assist. Utilizzato quasi sempre da esterno, nei momenti di necessità ha ricoperto anche il ruolo di mezzala.

