Brindisi: Sondati due attaccanti classe 2004

Il Brindisi ha sondato Giacomo Corona, attaccante classe 2004 di proprietà del Palermo, tornato in rosanero dopo il prestito al Torino Primavera. Suo padre Giorgio ha giocato a Brindisi nella stagione 2002/03 in Serie C2, segnando 20 reti in 33 partite. Sondato anche Luigi Caccavo, centravanti del 2004 del Torino Primavera.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp