Cerignola, risoluzione con Pazienza. Taurino in pole, spunta Raffaele

CERIGNOLA – La risoluzione contrattuale sancisce la separazione tra il Cerignola e Michele Pazienza. La situazione si è sbloccata nelle ultime ore, quando le parti hanno trovato un accordo dopo alcuni dissidi iniziali. Con lui salutano anche il vice La Porta ed il preparatore atletico Zoila. Il tecnico ha maturato ormai da settimane l’idea di lasciare Cerignola, nonostante gli fosse stata prospettata l’ipotesi del rinnovo. Pazienza si siederà con alcuni club, su tutti il Crotone pronto ad un’importante offerta. Chiuso definitivamente un capitolo lungo tre anni, il direttore sportivo ofantino Di Toro, invece, potrà finalmente affondare il colpo per il successore. In pole vi resta Roberto Taurino, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l’ipotesi Giuseppe Raffaele. L’ormai ex allenatore del Potenza è un’idea concreta per i gialloblù, che nel frattempo continuano a valutare altri giovani profili come Birindelli, Vargas e Di Michele. Un po’ più complicata la pista legata al cerignolano di nascita Leo Colucci, nonostante la grande stima della società. Scartati, almeno per ora, gli altri profili valutati nelle scorse settimane, alcuni dei quali considerati fuori portata rispetto ai programmi stagionali. È un Cerignola che vuole e deve ancora imparare dal professionismo, nonostante l’ottima stagione appena conclusa. Perciò non saranno fatti voli pindarici, le ambizioni resteranno misurate e congrue ad un progetto sano e sostenibile, con l’auspicio di togliersi ancora diverse soddisfazioni. Sono ore decisive per il nuovo progetto tecnico Audace, definito l’addio di Pazienza si dovrà accelerare per trovare un degno successore.

