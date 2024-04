Bari, dal faro di San Cataldo per celebrare il genio di Marconi

BARI – Per celebrare il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, il genio italiano che ha cambiato il mondo con la sua rivoluzionaria scoperta delle comunicazioni radio, sul lungomare Starita di Bari, laddove sorgerà il museo della radio, il Faro di San Cataldo diventa location di una giornata di iniziative legate all’inventore premio Nobel per la Fisica, con il 36esimo Marconi Day. Proprio di qui, nel 1904, Marconi effettuò una dimostrazione significativa dai terreni intorno al Faro, stabilendo il primo collegamento radio commerciale internazionale tra Bari e Antivari. Le sue innovazioni hanno gettato le basi per l’odierna era delle telecomunicazioni e hanno influenzato innumerevoli aspetti della vita moderna. L’appuntamento è servito anche a lanciare la nuova iniziativa dell’associazione barese dei radioamatori, ovvero il primo corso di preparazione all’esame per diventare Radioamatori

