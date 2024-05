Ferrovie Puglia, la proposta di Perrini per fermare escalation di violenza

“A fronte dell’inarrestabile escalation di aggressioni e violenze sia ai danni del personale viaggiante che dei passeggeri sui treni che percorrono le linee della nostra regione, oltre al Daspo dai mezzi pubblici per i soggetti responsabili di tali prepotenze e violenze, chiedo alla Giunta Emiliano di estendere la gratuità del trasporto pubblico anche alle Forze dell’Ordine, in aggiunta alle Forze Armate, che già beneficiano di questa misura con uno sconto pari al 50% e 60% sulle tratte regionali FSE e Trenitalia, come avviene per le altre società di trasporto pubblico regionale (FAL, FdG, FNB)”. Lo propone in una nota Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia.

“Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione affinché anche la Regione Puglia, adotti un provvedimento con cui si faccia carico delle coperture di spesa necessaria a garantire la gratuità del trasporto pubblico alle Forze dell’Ordine e Forze Armate che quotidianamente percorrono le tratte regionali. In considerazione dell’elevato numero di pendolari appartenenti alle Forze dell’Ordine, di gran lunga superiore a quello delle Forze Armate, ritengo che sia una proposta concreta e di buon senso quella di consentire loro di utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente. Esperienze maturate hanno ampiamente dimostrato come, con grande senso del dovere, si siano più volte messi a disposizione per intervenire in caso di necessità”, conclude Perrini.

