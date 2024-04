Bari 2024, caccia alle liste e corsa contro il tempo

Bari – Caccia alle liste, in vista della presentazione di elenchi e simboli per le Comunali baresi di giugno: otto formazioni al fianco di Vito Leccese, sei quelle per Michele Laforgia, mentre Fabio Romito si prepara ad aprire i battenti del comitato. Con l’incognita della lista leghista.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author