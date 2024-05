Guardia di Finanza BAT, sequestrati 138mila prodotti non sicuri

BAT – Oltre 138mila prodotti non sicuri sequestrati dal Comando Provinciale BAT della Guardia di Finanza. Durante i controlli sul territorio della sesta provincia, le Fiamme Gialle hanno individuato un ingente quantitativo di merce di vario tipo pronta per essere immessa sul mercato, ma priva dei requisiti di sicurezza e delle certificazioni commerciali necessarie.

L’operazione ha coinvolto le Compagnie di più comuni della BAT. I militari di Trani sono intervenuti presso due attività commerciali in cui hanno riscontrato la presenza di 42mila prodotti, tra cui accessori per scarpe, plantari e stoviglie monouso, privi delle indicazioni di sicurezza previste dal Codice di Consumo.

La Compagnia di Andria, in un’analoga attività commerciale, ha invece individuato circa 90mila prodotti tra cui accessori per la casa, oggetti di ferramenta e merce per pulizia e cosmetica. Presso il mercato cittadino, inoltre, sono stati sequestrati 4mila accessori moda realizzati con materiale infiammabile.

Infine, la Tenenza di Margherita di Savoia hanno sequestrato 2mila prodotti per la cura della persona senza le certificazioni di sicurezza necessarie per la commercializzazione della merce.

I titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio, mentre la Guardia di Finanza sta effettuando accertamenti di carattere fiscale e doganale per ulteriori sviluppi a seguito del sequestro.

