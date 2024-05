Molfetta, la monoposto della Red Bull al Gran Shopping

MOLFETTA – La monoposto blu elettrico del Team Visa Cash app Red Bull è arrivata al Gran Shopping Molfetta per le Racing Weeks. Il centro commerciale della cittadina del nord Barese ospita la fiammante auto da corsa fino a domenica prossima 12 maggio, per esaudire il sogno di tantissimi appassionati di motori e velocità.

Piazza Ottagono espone l’autentica vettura del team Red Bull guidata dall’australiano Daniel Ricciardo e dal giapponese Yuki Tsunoda sui circuiti di prim’ordine, che potrà essere ammirata da vicino emozionando gli adulti e incuriosendo i bambini. Sognare il Gran Premio sarà più semplice circondati non solo dal fascino del design dell’automobile, ma anche di pneumatici originali e pezzi che hanno composto. La sensazione di poter pilotare una macchina da corsa inoltre sarà tangibile grazie agli effetti speciali del Pilot Training ufficiale, il simulatore di guida che permetterà a chiunque di sognare ad occhi aperti percorrendo i tre giri di pista, sfidando in tutta sicurezza gli amici fino all’ultima curva, immersi in un’experience di guida fortemente realistica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author