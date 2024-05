Trani, il programma delle iniziative per San Nicola Pellegrino

TRANI – Trani celebra il 930° anniversario dell’arrivo in città di San Nicola Pellegrino, santo patrono e punto di riferimento della comunità tranese. Presentato a Palazzo Broquier il programma delle cerimonie, liturgiche e culturali, che caratterizzeranno i prossimi giorni nel centro storico cittadino e non solo. Un’occasione anche per il turismo religioso, a cui si affianca l’intensa devozione di Trani e dei fedeli del santo patrono.

