Bitonto Cortili Aperti, alla scoperta di 58 siti nascosti

BITONTO – Fine settimana alla scoperta di tesori architettonici nascosti. La pioggia che si è abbattuta sul Barese nelle ultime ore non ha fermato la decima edizione di Bitonto Cortili Aperti, la manifestazione organizzata da Associazione Dimore Storiche Italiane) Puglia che si conferma un appuntamento per riscoprire le bellezze e il fascino di un patrimonio storico, artistico e culturale di grande pregio. Un vero e proprio museo a cielo aperto ricco di storia e di arte che offre la possibilità di visitare gratuitamente 58 siti tra cortili di antiche dimore, palazzi solitamente chiusi al pubblico e chiese antichissime. Tra i luoghi da visitare e scoprire, Palazzo Sylos Sersale, Palazzo de Ferraris Regna, palazzo Planelli – Sylos e chiesa di San Silvestro e altri ancora. Più di 700 sono stati gli studenti che hanno vestito i panni di “novelli ciceroni” per accogliere quanti hanno visitato questi angoli nascosti di Bitonto.

