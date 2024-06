Serie B, Gytkjaer stende la Cremonese e porta il Venezia in A

Il Venezia torna in Serie A grazie a un gol di Gytkjaer. La squadra di Vanoli aveva due risultati utili a disposizione, ma ha preferito non rischiare e ha preso subito il comando nel primo tempo con una rete in contropiede dell’attaccante danese. Rimpianti per la Cremonese, che ha creato molte occasioni, ma, come nella gara d’andata terminata 0-0 allo Zini, ha mostrato poca precisione sotto porta. Il Venezia festeggia la promozione raggiungendo in Serie A Parma e Como, già promosse al termine della stagione regolare.

