Alessano, caso Marasco: parla l’assessore

Dopo il consiglio comunale dello scorso 19 maggio ad Alessano, in cui non è passata la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Paolo Marasco, lo stesso delegato ha voluto parlare ai nostri microfoni in merito alla polemica scoppiata a seguito di un suo post social riguardante le celebrazioni del 25 aprile.

