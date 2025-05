Matera, Tosoni: “Club ceduto occultano cose importanti”

“Rimango davvero basito dalle parole del presidente della Lazio Lotito in merito al passaggio di quota del Fc Matera. Evidentemente, il presidente Lotito ha una visione parziale ed incompleta, perché si è trattato di una telefonata tra lui e l’avvocato Petraglia, di quanto sia avvenuto nel passaggio societario”. Sono le parole del presidente del Fc Matera Stefano Tosoni che ai canali ufficiali del club biancoazzurro interviene sulla questione delle parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, diffuse ieri pomeriggio in un incontro politico nella Città dei Sassi.

Tosoni fa il punto della situazione

“Mi preme precisare che a seguito di una mia denuncia-querela, risulta attualmente pendente a carico dell’avvocato Petraglia precedente titolare della predetta società calcistica, un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma per i reati di truffa e diffamazione, in relazione al passaggio di quote della società del Fc Matera, così come in relazione alle notizie false e diffamatorie che l’avvocato Petraglia sta diffondendo in mio danno. Dunque, confido nel lavoro dell’autorità giudiziaria che sta facendo il suo corso”, prosegue il massimo dirigente del club biancoazzurro.

Tosoni: “Club ceduto occultano cose importanti”

Tosoni, poi, spiega come stanno le cose e cosa è accaduto durante la cessione del club: “Nei confronti dell’avvocato Petraglia pende una denuncia penale e diffamatoria, dunque è stato iscritto nel registro degli indagati a causa di una denuncia per truffa fatta da me nei confronti dell’avvocato Petraglia per avermi ceduto il club nascondendo o occultando cose molto importanti e molto gravi e vendendomi un marchio che non era di sua proprietà”.

Tosoni: “Invito Lotito a smentire”

“Credo che il presidente Lotito, preso dall’entusiasmo, abbia detto qualcosa di troppo, non rapportandosi e non chiedendo conferma della telefonata con l’avvocato Petraglia. Dunque, invito il presidente della Lazio Lotito a fare una netta smentita”, prosegue Tosoni nel suo video-messaggio.

Tosoni: “La politica sia incisiva a Matera”

“Mi auguro che a Matera, la politica sia netta ed incisiva per il bene della Città. Forza Matera e faremo una grande squadra”, conclude il massimo dirigente del club biancoazzurro nel suo intervento ai canali ufficiali della società.

