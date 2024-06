Bisceglie si scusa per Di Meo: ‘Tradito dall’adrenalina’

“L’adrenalina e la fortissima tensione nell’immediato post-partita hanno giocato un brutto scherzo al nostro allenatore Pino Di Meo, che ha utilizzato a caldo espressioni infelici nel corso di un’intervista televisiva. La dirigenza tutta e il tecnico nerazzurro in primis si scusano per l’accaduto”. Così in una nota il Bisceglie a proposito dell’intervista rilasciata a caldo dal tecnico nerazzurro ai microfoni di Antenna Sud.

