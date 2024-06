Serie D, il Manfredonia conferma il DS Scuotto

Il Manfredonia Calcio 1932 ha confermato Livio Scuotto come direttore sportivo per la stagione 2024/2025, durante la quale i biancocelesti saranno nuovamente impegnati nel campionato di Serie D.

Il patron Gianni Rotice, già al lavoro all’indomani della partita decisiva per la salvezza contro il Gravina, ha rinnovato la fiducia a uno degli artefici della permanenza in Serie D. Rotice sta sviluppando un progetto sportivo pluriennale che punta a garantire continuità e prospettive per la società e la città.

Scuotto, con un passato da calciatore (Juventus, Benevento, Potenza, Casertana e Shenzen in Cina) e significative esperienze dirigenziali con Giugliano, Bisceglie e Afragolese tra Serie D e Serie C, avrà il compito di allestire una squadra competitiva per il prossimo campionato, con l’obiettivo di ottenere nuovi successi per la città di Manfredonia e la sua storica tifoseria.

