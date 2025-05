Tragedia a Pinarella di Cervia: travolta da una ruspa, muore donna originaria di Molfetta

Era originaria di Molfetta, in Puglia, Elisa Spadavecchia, 66 anni, morta dopo essere stata investita da una ruspa in manovra sulla spiaggia, a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. La donna si era trasferita nel 2000 nel Vicentino, dove aveva lavorato come insegnante di inglese fino al pensionamento, avvenuto nel 2019. Elisa si trovava nei pressi della riva, vicino a una torretta di salvataggio, quando è stata colpita alle spalle dal mezzo pesante. Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, non era sdraiata a prendere il sole, ma si era fermata per godersi qualche momento di tranquillità davanti al mare. L’impatto è stato fatale: la donna è morta sul colpo sotto gli occhi attoniti dei numerosi bagnanti presenti. Secondo quanto emerso, la ruspa non avrebbe avuto l’autorizzazione per operare su quel tratto di arenile. Il sindaco di Cervia ha parlato apertamente di “lavori abusivi”, annunciando accertamenti immediati e il massimo rigore nel fare luce sulla vicenda.

