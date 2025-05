Serie B, Cremonese in finale playoff: 3-0 alla Juve Stabia (gol e highlights)

La Cremonese è la prima finalista dei playoff di Serie B. Al termine di una prova convincente, i grigiorossi superano per 3-0 la Juve Stabia nella semifinale di ritorno disputata allo Zini, staccando così il pass per l’atto conclusivo degli spareggi promozione. In finale affronteranno la vincente del confronto tra Spezia e Catanzaro.

Dopo una fase iniziale equilibrata, con le squadre accorte e pochi spazi concessi, è Barbieri al 9’ a creare la prima occasione su calcio piazzato. Il gol che sblocca l’incontro arriva al 28’: proprio Barbieri serve un pallone basso e teso su cui si avventa Castagnetti, che con un sinistro di prima intenzione batte Thiam.

La Juve Stabia tenta una pronta risposta al 34’ con Pierobon, che sfiora il pareggio con una conclusione dalla distanza che esce di poco.

CREMONESE-JUVE STABIA 3-0: GOL E HIGHLIGHTS

La svolta nella ripresa: Andreoni interviene con un tocco di mano durante una ripartenza della Cremonese. L’arbitro inizialmente lo ammonisce, ma richiamato dal VAR, decide per il cartellino rosso. Sulla punizione successiva, la squadra di Stroppa raddoppia grazie a Johnsen, che sfrutta uno schema per infilare la porta campana al 60’.

Nel clima teso che ne segue, viene espulso anche l’allenatore della Juve Stabia, Pagliuca, per proteste reiterate. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Vandeputte, che al 66’ firma il 3-0 finale.

La Cremonese, che aveva già fatto bene all’andata, conferma la propria forza e prenota un posto nella finale playoff. Ora il gruppo di Giovanni Stroppa attende di conoscere il prossimo avversario, tra Spezia e Catanzaro, per l’ultima sfida che vale un posto in Serie A.

