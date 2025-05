Banzi, 59enne muore avvolto dalle fiamme

BANZI – Una tragedia si è verificata questo pomeriggio a Banzi in un fondo agricolo adiacente alla Strada Provinciale 6. In un campo è stato rinvenuto il corpo carbonizzato del proprietario, Rocco Palma, 59enne del posto che – da quanto si è appreso – si era recato nel terreno per effettuarne una pulizia di sterpaglie. L’ipotesi più accreditata è che si possa essere trattato di un incidente con la vittima che si sarebbe trovata circondata dalle fiamme. Nessuna ipotesi è attualmente sottovalutata. A dare l’allarme un conoscente che, viste le fiamme, si è recato sul posto trovando il corpo carbonizzato. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 intervenuti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author