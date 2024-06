Renzi a Bari: ‘Nostri candidati senza simbolo, ma saranno eletti’

Alle amministrative di Bari, Italia Viva ha deciso di non presentare una propria lista, ma alcuni dei suoi candidati, come il presidente provinciale Stefano Franco, sono presenti in altre liste come autonomi. “Vi garantisco che saranno consiglieri comunali di Bari,” ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rispondendo a una domanda dei cronisti. La decisione di non sostenere il candidato sindaco Michele Laforgia è stata presa dopo che il M5S ha annullato le primarie e per alcune posizioni politiche di Laforgia contro il Jobs Act.

Renzi ha anche espresso le sue opinioni sulla necessità di un’Europa più unita: “Senza un esercito europeo, una difesa europea e una diplomazia europea, la pace sarà più lontana. Mi auguro che al G7 ci siano grandi risultati da portare nelle conclusioni.” Ha inoltre criticato le posizioni di Matteo Salvini: “Quando Salvini dice meno Europa, vuole distruggere il futuro della Puglia e dell’Italia.” Renzi ha ribadito il suo sostegno all’Italia durante eventi internazionali, indipendentemente dai governi in carica: “Quando ci sono eventi internazionali io faccio sempre il tifo per l’Italia.”

Infine, Renzi ha toccato il tema della sanità e dell’utilizzo dei fondi europei: “Se noi non andiamo a prendere in Europa 37 miliardi del Mes sanitario, la nostra sanità finisce a pezzi,” ha dichiarato. Ha sottolineato le difficoltà che si riscontrano anche in Puglia, come le liste d’attesa e la carenza di personale medico. “Se non prendiamo i soldi del Mes che Meloni e Conte non hanno voluto prendere, rischiamo di mandare a gambe all’aria la sanità, soprattutto quella pubblica,” ha concluso.

