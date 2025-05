Bardi su elezioni in Basilicata: “Fiducia dei cittadini nel buon governo del centrodestra”

“I risultati delle elezioni amministrative in Basilicata testimoniano la fiducia dei cittadini nel buon governo del centrodestra. La conferma a Tolve, Bernalda e Irsina, la vittoria a Lavello e l’ottimo risultato a Matera, dove ci giochiamo la partita al ballottaggio con solide possibilità di successo, dimostrano che il nostro lavoro sui territori è stato riconosciuto e premiato. Il voto ci sprona a operare ancora con maggiore determinazione per lo sviluppo della nostra regione e per dare risposte sempre più efficaci alle esigenze dei cittadini. Ringrazio tutti i candidati, i sostenitori e gli elettori che hanno creduto nella nostra visione di sviluppo e concretezza. Continueremo a lavorare con serietà, vicinanza ai lucani e spirito di servizio per costruire una Basilicata sempre più forte e moderna”. Lo ha affermato il presidente della Regione Basilicata, il forzista Vito Bardi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author