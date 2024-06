Auto fuori strada sulla 613 Brindisi-Lecce, in salvo il conducente

Auto fuori strada a Torchiarolo sulla via per Lecce.I VVF del Comando Provinciale di Brindisi sono intervenuti alle 19:30 sulla 613 a seguito di un sinistro che ha visto coinvolta una sola vettura. Si tratta di una Ford Fiesta il cui conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 per le cure del caso. L’utilitaria e la zona teatro dell’incidente sono state messe in sicurezza dal personale VVF. Sul posto forze dell’ordine.

