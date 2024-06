Nel pomeriggio di domenica 2 giugno, Giuseppe Conte, presidente del M5s, ha sottolineato l’importanza di partecipare alla competizione elettorale nei comuni del Foggiano, dichiarando che “c’è la possibilità di giocare, di competere per un’affermazione che anche in questi comuni sarebbe importante”.

Rispondendo a una domanda sulla campagna elettorale locale, Conte ha evidenziato come “il M5s, assumendo la responsabilità di governare città e regioni, rappresenti una garanzia di trasparenza, legalità e contrasto alla corruzione, assicurando che tutte le iniziative saranno a vantaggio dei cittadini. Molte questioni sono complesse, non c’è la bacchetta magica, ma già la garanzia di lavorare nell’interesse dei cittadini e non per corrotti o mafiosi è una grande garanzia”, ha aggiunto.

Conte ha poi affermato che il M5s non teme nessuno, non per arroganza ma per coerenza politica. “Siamo gli unici in Europa che all’Europarlamento hanno votato no all’invio di nuove armi e al patto di stabilità. Siamo gli unici non coinvolti in inchieste di corruzione e senza candidati impresentabili. Invitiamo i cittadini a non considerarci uguali agli altri”, ha dichiarato il presidente del M5s.

Riguardo alle polemiche sulle dimissioni del presidente Mattarella, Conte ha definito tali richieste “indegne e sconclusionate”. Ha criticato duramente il governo per aver accettato la proposta franco-tedesca che comporta tagli di 13 miliardi l’anno, sottolineando l’importanza di andare in Europa a testa alta.

Antonella D'Avola