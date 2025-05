Cerignola, orgoglio e rimpianti. “Monterisi” verso il tutto esaurito

Rimpianti, consapevolezza e voglia di continuare a sognare davanti ad un grande pubblico, il Cerignola c’è e lo ha dimostrato al Gewiss Stadium, mettendo alle corde la temuta Atalanta U23, uno 0-0 che tutto sommato va bene, considerata la possibilità di godere del doppio risultato, ma che lascia rammarico per come i gialloblù avrebbero meritato di violare il prestigioso palcoscenico bergamasco. Mettere alle spalle il finale di regular season era forse l’aspetto più delicato, ma il Cerignola di Bergamo è tornato ad essere quello di sempre.

Un grande pomeriggio da archiviare subito, mercoledì sera si torna in campo, lo si farà in un “Monterisi” ribollente di passione: quasi 3000 biglietti venduti nel primo giorno di prevendita, per il ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C si prevede il tutto esaurito. Il pubblico cerignolano in aiuto dunque di un Audace che vuole continuare a riscrivere la propria storia. Si ripartirà dallo 0-0, con la possibilità di accedere alle semifinali anche pareggiando, ipotesi che Raffaele vuole scartare, servirà lo stesso atteggiamento sbarazzino (ma anche maturo) del Gewiss con un pizzico di cinismo in più.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author