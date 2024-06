Serie A, Fiorentina vince a Bergamo nel recupero della 29a

Al Gewiss Stadium, la Fiorentina ha sconfitto l’Atalanta (3-2) nel recupero della 29a Giornata “favorendo” la Juventus che chiude al terzo posto davanti ai bergamaschi.

I gol sono arrivati tutti nel primo tempo: Belotti ha aperto le danze al 6′ con un colpo di testa in tuffo, seguito dal pareggio di Lookman al 12′ con un preciso scavetto. La Viola è tornata in vantaggio al 19′ con un bel sinistro al volo di Nico Gonzalez, ma è stata nuovamente ripresa al 32′ dal rasoterra di Scalvini, che ha segnato il suo primo gol stagionale in Serie A, ma poi si è infortunato al ginocchio sinistro rischiando di saltare Euro 2024.

Nel recupero del primo tempo, Belotti ha siglato una doppietta, mettendo a segno il terzo gol della Fiorentina da pochi passi. Nella ripresa, la traversa di Pasalic e le occasioni per Miranchuk e Scamacca non sono bastate all’Atalanta. La Fiorentina era già certa di partecipare nuovamente alla Conference League.

Questa partita ha segnato anche l’ultima direzione in carriera per l’arbitro Daniele Orsato.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE A

