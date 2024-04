Serie D/H, Manfredonia-Casarano: diretta su Teleregione

Sono entrambe condannate a vincere. E un pareggio potrebbe anche avere ripercussioni nefaste sulla loro classifica.

Manfredonia-Casarano, valida per la 33a Giornata del Girone H della Serie D è una sfida da dentro o fuori: i salentini, aggrappati con le unghie e i denti al quinto posto, sentono forte la pressione del Matera, così come il Manfredonia avverte sul collo il fiato di Angri e Fasano, desiderose di salvezza senza passare per i playout.

Come finirà il match del Miramare? Non vi resta che scoprirlo seguendo la diretta su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre, e in streaming su teleregionecolor.com. Si parte alle 15.00 di domenica 28 aprile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author