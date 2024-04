Serie D/H, Rotonda-Fidelis Andria in diretta su Antenna Sud Extra

Il Rotonda vuole vincere per tenere a debita distanza la zona playout, la Fidelis Andria gioca per conquistare il terzo posto in classifica che permetterebbe di disputare in casa la semifinale playoff.

Rotonda-Fidelis Andria, valida per la 33a Giornata del Girone H della Serie D, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre, e in streaming su antennasud.com. Tutti in campo alle 15.00 di domenica 28 aprile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author