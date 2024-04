Federicus 2024: il corteo imperiale in diretta su Antenna Sud Extra

Antenna Sud Extra trasmetterà in diretta il corteo imperiale del 27 aprile, uno dei momenti clou della festa medievale Federicus, un appuntamento con storia e cultura oltre che dell’incontro tra Oriente e Occidente medievali. “Federicus, Ad Orientem: sulla via del Sole nascente” è in programma ad Altamura dal 26 al 28 aprile. La diretta del corteo imperiale sarà trasmessa sul canale 92 del digitale terrestre e su antennasud.com, sabato 27 aprile alle 17:00.

📺 Canale 92 del digitale terrestre

💻 Streaming su www.antennasud.com

📲 Diretta su Facebook sulla nostra pagina ufficiale

La replica dell’evento sarà trasmessa sabato 27 aprile alle 22:20 su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre)

