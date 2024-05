Francavilla Fontana, al via l’asta pubblica per il centro di carico intermodale

Al via a Francavilla Fontana l’asta pubblica “per la costituzione di diritto di superficie con opzione di acquisto dell’Intermodale”. Il bando è di prossima pubblicazione. Il valore del canone “per la temporanea cessione del diritto di superficie” è stato stimato, dal perito incaricato dal Comune di Francavilla Fontana, l’ingegnere Michele Destradis in 4.750.000 euro. Il termine per il diritto di superficie è stato fissato in 50 anni, ferma restando la possibilità, per il proprietario superficiario, “di esercitare l’opzione di acquisto entro questa scadenza temporale”. A questo valore del canone sarà scomputato il costo delle opere che l’assegnatario dovrà eseguire per il recupero funzionale e per l’agibilità piena dell’intera struttura. Il valore assegnato per la compravendita che trasferisce l’immobile nella sua interezza è stato determinato in 7.800.000 euro. Prima di procedere all’asta, l’amministrazione comunale ha effettuato ad ottobre dello scorso anno un’operazione preliminare rivolta a tutti gli operatori presenti sul mercato. Quattro imprese hanno manifestato il loro interesse per l’ex Intermodale. Hanno mostrato interesse due aziende che producono e vendono zanzariere su scala internazionale. Le altre due operano rispettivamente nel settore agroalimentare e in quello degli accessori per l’edilizia.

