Eccellenze Materane 2024, premio al prefetto Maria Teresa Sempreviva

Sarà assegnato al prefetto Maria Teresa Sempreviva, capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, il premio Eccellenze Materane 2024, prestigioso riconoscimento che il Lions Club Matera Città dei Sassi conferisce ogni anno a personalità di Matera e/o della provincia, distintesi negli ambiti di lavoro, professioni o arte.

La Cerimonia si terrà nella Sala Convegni dei Musei Nazionali di Matera, sede di Palazzo “Ridola”, venerdì 10 maggio 2024 con inizio alle 17.00.

Anche per l’edizione 2024, il Lions Club Matera Città dei Sassi, che rientra nel Distretto 108 Ya del Lions International, ha inteso conferirlo a una forte personalità secondo lo spirito che anima l’iniziativa, che è quello di esaltare il sacrificio e l’impegno di cittadini materani nel perseguire obiettivi di rilevanza per sé stessi e per la collettività.

Il prefetto Maria Teresa Sempreviva, classe 1963, risiede a Roma dove svolge il delicato incarico di Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno dal novembre 2022. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense, è entrata in servizio nel 1994 e, precedentemente alla nomina a prefetto, avvenuta il 23 maggio 2016, ha sempre svolto incarichi di prestigio mettendosi in rilievo per le competenze professionali oltre che per le qualità umane. Nella brillante carriera, ha svolto e svolge numerosi incarichi di docenza, oltre a essere autrice di molteplici pubblicazioni giuridiche (tra le altre, edite per importanti case editrici come Giuffrè, Cedam, Esselibri, Dike Giuridica, Maggioli). Inoltre, è Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Il premio sarà conferito anche a Michele Motta, amministratore unico della VIM Srl-Vendita Ingrosso Medicinali, realtà imprenditoriale che da locale e regionale ha assunto nel tempo una scala nazionale.

Laureato in Farmacia all’Università di Bari, ha maturato una forte visione strategica così da primeggiare, quale eccellenza lucana, nell’ambito del settore della distribuzione all’ingrosso di medicinali e materiale farmaceutico a livello pluriregionale.

Programma della cerimonia di premiazione.

Dopo i saluti di Annamaria Mauro, direttrice dei Musei Nazionali di Matera, e di Lucia Elsa Maffei, presidente del Lions Club “Matera Città dei Sassi”, seguiranno i saluti istituzionali della personalità. Successivamente alla presentazione del premio, ideato dal socio Lions Nunzio Calicchio, seguiranno le relazioni dei premiati: Maria Teresa Sempreviva discuterà de “Il Prefetto: protagonista dell’unità del Paese”, mentre l’imprenditore Michele Motta parlerà di “Vim: da via Ridola alla distribuzione nazionale”. Al termine della consegna dei premi, le conclusioni saranno tenute dal governatore del Distretto 108 Ya, Pasquale Bruscino. Modererà gli interventi il giornalista Enzo Fontanarosa.

