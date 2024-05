Incidente sulle strade delle BAT, due donne gravemente ferite

Due donne sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 19 maggio su una strada che da San Ferdinando di Puglia (BAT) conduce sulla statale 16 Bis in direzione Sud. Delle due donne, la più giovane, una minorenne, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia). L’altra è stata ricoverata in codice rosso al Bonomo di Andria. Le due erano a bordo di un’auto finita contro le barriere che delimitano la carreggiata: l’impatto è stato così violento sarebbero sbalzate fuori dall’abitacolo. La dinamica dell’incidente è da chiarire ed è al vaglio della Polizia Locale, che dovrà accertare se sono coinvolti altri mezzi.

