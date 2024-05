Potenza salvo, Monterosi in D: termina 1 a 1 al “Viviani”

Il Potenza conquista all’ultimo respiro la permanenza in Lega Pro e lo fa con un’altra prestazione di carattere, cuore e grinta fermando il Monterosi sull’uno a uno in nella bolgia del “Viviani”. De Giorgio manda in campo dal primo minuto gli stessi undici di Teramo, Scazzola opta varie modifiche con quattro novità rispetto alla sfida del “Bonolis”.

Primi 25 minuti di studio tra le due squadre con un Monterosi che alza molto il pressing e un Potenza che prova a sfruttare le ripartenze. Il primo pericolo è di marca rossoblù ed arriva al 26esimo quando Di Grazia da posizione defilata, calcia in porta e costringe l’estremo difensore laziale alla deviazione in corner. Al 39esimo occasione per i padroni di casa con Maddaloni che ci prova da fuori area: Forte è attento ma non blocca e sulla respinta Caturano calcia sull’esterno della rete. Replica Euspei sul capovolgimento di fronte con un tiro rasoterra che Alastra devia in corner. Si va negli spogliatoi sul risultato di zero a zero.

La rete del vantaggio del Potenza arriva nella ripresa al 54esimo quando il signor Lovison concede un calcio di rigore per un fallo netto di Gori su Di Grazia. Sul dischetto si porta il capitano rossoblù che non sbaglia e fa esplodere lo stadio “Viviani” correndo prima ad abbracciare De Giorgio e poi a prendersi gli applausi sotto la Ovest. Il Monterosi trova la rete del pari al 63esimo con Di Renzo che con una prodezza balistica batte un incolpevole Alastra. Al 78esimo Silipo ci prova direttamente da punizione senza inquadrare la porta. Al minuto 82 è Eusepi a provarci da dentro l’area ma il suo destro termina alto sulla traversa.

Non bastano i 7 minuti di extra time al Monterosi per realizzare le due reti necessarie a ribaltare la sentenza che condanna i laziali alla retrocessione in Serie D. Il Potenza festeggia dunque una salvezza sudata e conquistata con una grinta e una determinazione venuti fuori in maniera prorompente nel momento più complicato della Stagione grazie anche – glielo va riconosciuto – ad un giovane trainer che è riuscito a compattare l’ambiente rossoblù evitando che il “Leone rampante” potesse ritornare all’Inferno.

IL TABELLINO DI POTENZA – MONTEROSI

Domenica 19 maggio 2024, ore 20.30, stadio “A. Viviani”: Serie C, Girone C – Ritorno Playout

POTENZA (3-5-2): Alastra; Hristov, Sbraga, Maddaloni; Hadziosmanovic, Candellori, Schiattarella, Steffè (13’ st Castorani), Burgio (41’ st Verrengia); Caturano (30’ st Rossetti), Di Grazia (13’ st Volpe, 40 st Maisto).

A disp.: Cucchietti, Galiano, Marchisano, Armini, Pace, Paura, Saporiti.

All.: De Giorgio

MONTEROSI (3-5-2): Forte; Crescenzi, Mbende, Sini (33’ st Crivello); Di Renzo (33’ st Rossi), Fantacci (Silipo), Gori, Parlati, Gavioli (Scarsella); Eusepi, Vano.

A disp.: Rigor, Coronas, Verde, Cinaglia, Tartaglia, Piroli, Bittante, Palazzino, Tolomello, Ferreri.

All.: Scazzola

Arbitro: Lovison (Padova)

Guardalinee: Piatti – Decorato

Quarto Uomo: Mucera

POTENZA 1 – 1 MONTEROSI

MARCATORI: 54’ Caturano, 63’ Di Renzo

AMMONITI: 49’ Parlati, 70’ Caturano

ESPULSIONI:

CORNER: 3 – 5

RECUPERO: 0’ – 7’

SPETTATORI:

INCASSO: euro

